Agentes chegaram até o local, que estava em pleno funcionamento, por meio de informações passadas pelo Disque Denúncia - Divulgação

Agentes chegaram até o local, que estava em pleno funcionamento, por meio de informações passadas pelo Disque DenúnciaDivulgação

Publicado 08/09/2022 08:30 | Atualizado 08/09/2022 08:39

Rio - A Polícia Militar fechou, na noite desta quarta-feira (7), três bingos clandestinos, que estavam em funcionamento, no Grêmio Recreativo Vera Cruz, em um bar ao lado e no Clube Oposição, em Piedade, Zona Norte do Rio. 89 pessoas foram levadas para a delegacia e 10 permaneceram presas.



Após receberem informações passadas pelo Disque Denúncia, os agentes da corregedoria geral da Polícia Militar e da 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) se encaminharam até o Grêmio Recreativo Vera Cruz e um bar ao lado, ambos na rua Frei Henrique, números 02 e 46, e para o Clube Oposição, na Avenida Dom Helder Câmara, 8.808, onde encontraram as casas de jogos clandestinas.

fotogaleria

Nos três locais, foram apreendidas 132 máquinas de caça-níquel, uma máquina de cartão, um aparelho de TV Box, um roteador de internet, um aparelho conversor digital e R$ 1.793 em espécie. Além disso, 89 pessoas, entre apostadores e funcionários, foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Nos três locais, foram apreendidas 132 máquinas de caça-níquel, uma máquina de cartão, um aparelho de TV Box, um roteador de internet, um aparelho conversor digital e R$ 1.793 em espécie. Além disso, 89 pessoas, entre apostadores e funcionários, foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos.

O crime se repete

Em 2013, um outro bingo clandestino já havia sido fechado pela polícia no Clube Oposição, também após receberem uma denúncia. Na época, o local contava com capacidade para receber mais de 250 pessoas. Na operação, foram apreendidas 35 mesas redondas, 10 mesas quadrangulares, 250 cadeiras, três grandes painés, uma mesa de controlador e outros objetos.