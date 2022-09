Paquetá receberá nesse sábado (10), campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos - Foto: Divulgação

Publicado 08/09/2022 09:37 | Atualizado 08/09/2022 09:40

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro realiza, neste sábado (10) a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, promovida pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio), na ilha de Paquetá. O evento acontecerá no Coreto Renato Antunes, na Praça São Roque, de 9h as 15h.

Uma novidade nessa ação será o trabalho itinerante das equipes do instituto, que visitarão casa por casa da ilha, para assegurar a imunização dos animais locais. Poderão ser vacinados cães e gatos saudáveis a partir de três meses de idade.

"A raiva é uma doença fatal para os pets, mas que também pode ser transmitida para o ser humano. Imunizar o seu animal garante não só a saúde dele como também a de seus tutores. Manter os animais saudáveis ajuda a preservar a saúde de todos ao redor. A imunização dos animais é a única forma de prevenção contra essa doença grave", explica a presidente do Ivisa-Rio, Aline Borges.

A vacina antirrábica de cães e gatos deve ser renovada anualmente. Não há registros da doença nestes animais, no município do Rio, há 27 anos e, em humanos, há 36 anos.



Até o mês de novembro, a campanha acontecerá de forma escalonada, em cinco datas, sempre aos sábados, em grupos diferentes de bairros, a fim de alcançar todas as regiões do município. Os próximos grupos de bairros das zonas Norte e Oeste receberão a campanha nos dias 17 de setembro, 8 e 22 de outubro e 5 de novembro.

DATAS E BAIRROS DAS PRÓXIMAS ETAPAS DA CAMPANHA



17/09 - 2º grupo



Zona Norte: Abolição, Água Santa, Bento Ribeiro, Bonsucesso, Brás de Pina, Cachambi, Campinho, Cascadura, Cavalcanti, Colégio, Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Cordovil, Del Castilho, Encantado, Engenheiro Leal, Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Higienópolis, Honório Gurgel, Inhaúma, Irajá, Jacarezinho, Jardim América, Lins de Vasconcelos, Madureira, Manguinhos, Olaria, Marechal Hermes, Méier, Oswaldo Cruz, Parada de Lucas, Penha Circular, Penha, Piedade, Pilares, Pilares, Quintino, Ramos, Riachuelo, Rocha Miranda, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier, Todos os Santos, Tomás Coelho, Turiaçu, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vigário Geral, Vila da Penha, Vila Kosmos, Vista Alegre





08/10 - 3º grupo



Zona Norte: Acari, Anchieta, Coelho Neto, Costa Barros, Guadalupe, Parque Anchieta, Pavuna, Ricardo de Albuquerque Zona Oeste: Anil, Barra da Tijuca, Barros Filho, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia, Gardênia Azul, Grumari, Itanhangá, Jacarepaguá, Joá, Pechincha, Praça Seca, Recreio dos Bandeirantes, Tanque, Taquara, Vargem Grande, Vargem Pequena, Vila Valqueire





22/10 - 4º grupo



Zona Oeste: Bangu, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Realengo, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Vila Kennedy, Vila Militar





05/11 - 5º grupo



Zona Oeste: Barra de Guaratiba, Guaratiba, Paciência, Pedra de Guaratiba, Santa Cruz, Sepetiba