Equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) pretendem apreender armas e drogas na Serrinha - Pedro Ivo/Agência O Dia

Equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) pretendem apreender armas e drogas na SerrinhaPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 08/09/2022 07:36 | Atualizado 08/09/2022 11:26

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta quinta-feira (8), operações em comunidades da Região Metropolitana do Rio. No Complexo da Serrinha, ente os bairros de Madureira e Cascadura, na Zona Norte, equipes pretender prender criminosos envolvidos em roubos de veículos e de cargas, apreender armas de fogo e remover barricadas de vias do local. Na favela do Escondidinho e no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, no Centro, a ação pretende reprimir o crime organizado. Já no município de São Gonçalo, agentes atuam para reprimir o crime organizado e remover obstáculos das ruas do Complexo do Salgueiro.

fotogaleria

Na Serrinha, onde a operação é realizada pelo 9º BPM (Rocha Miranda), moradores relataram que um intenso confronto se iniciou no local por volta das 5h30. "Acordei com os tiros, é muito tiro!", comentou uma pessoa nas redes sociais. "Mais um dia de guerra na Serrinha", relatou outra. "Bala 'tá comendo' já na comunidade da Serrinha... Muitos tiros", disse mais um internauta. "Rajadas e mais rajadas pelos lados da Serrinha… hoje começou cedo", disse um usuário.

Por conta dos disparos, passageiros de um ônibus que passava pela região viveram momentos de tensão e precisaram se abaixar, depois que tiros teriam atingido uma placa de trânsito, por volta das 6h. Em comentários, pessoas também se queixaram da dificuldade de conseguirem sair para trabalhar, devido ao tiroteio. "Tentando chegar no trabalho e passando no meio da bala perdida na Serrinha. Mais um dia tranquilo para o carioca", desabafou uma mulher. "Que que o caveirao acha que vai arrumar 6 da manhã na Serrinha, além de me fazer ter que esperar para sair de casa?", questionou outro internauta.

A operação conta com o apoio de veículos blindados e um helicóptero sobrevoa a comunidade. Criminosos atearam fogo em barricadas para dificultar o acesso dos policiais. Ainda não informações sobre prisões, apreensões ou feridos no local. Já nas favelas do Escondidinho e no Morro dos Prazeres, onde a ação é realizada por equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), não há relatos de troca de tiros, presos ou material ilícito apreendido.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), seis unidades escolares da região do Complexo da Serrinha e três do território de Santa Teresa prestam atendimento remoto nesta quinta-feira, para garantir a segurança de alunos e funcionários, por conta das operações.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Clínica da Família Mestre Molequinho do Império, também nas proximidades da Serrinha, acionou o protocolo de acesso mais seguro e suspendeu o funcionamento. Haverá nova avaliação do território ao longo do dia. Já os Centros Municipais de Saúde Ernani Agrícola e Salles Neto, localizados nos arredores da comunidade do Escondidinho e Morro dos Prazeres, estão funcionando normalmente.

No Complexo do Salgueiro, criminosos atiraram contra policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e houve confronto na Rua André Lima, na localidade conhecida como Curral das Éguas. No tiroteio, um bandido acabou sendo baleado e chegou a ser socorrido pelos militares para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, mas não resistiu. Com ele, foi apreendido um fuzil calibre 5,56.



Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou que as unidades de saúde da família Albert Sabin, em Itaoca, e Neuza Goulart Brizola, no Salgueiro, não estão funcionando, devido à ação. A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.