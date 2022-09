O corpo de Danilo Rocha Rangel, 63 anos, será cremado nesta terça - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 20/09/2022 11:21 | Atualizado 20/09/2022 11:52

Danilo era um dos sócios do Parque Terra Encantada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, que encerrou suas atividades em junho de 2010. Nas redes sociais, ex-funcionários estavam consternados com o falecimento do empresário.

Uma mulher, identificada como Maria Regina Soares Silva, escreveu: "Infelizmente hoje perdemos uma ótima pessoa que deixará saudades pois é um ser humano incrível como pessoas e como chefe também. Deus o guarde em um ótimo lugar".

Pé do ciclista prendeu no pedal

Danilo estava andando de bicicleta pela ciclovia quando o braço de um pedestre esbarrou nele, fazendo-o perder o equilíbrio. O ciclista não conseguiu sair da bicicleta, pois o pé estava preso no pedal por um suporte próprio do equipamento. Desta forma, ele caiu e foi atingido em seguida por um ônibus executivo da Viação Útil, contratado por um condomínio da Barra da Tijuca para levar moradores até a Zona Sul.

Segundo um agente da Polícia Militar, o homem estava usando um relógio Carmim, que avisa quando se sofre uma queda. Dessa forma, a esposa foi notificada na hora e foi até o local do acidente. Uma equipe do Programa Leblon Presente também deu suporte à ocorrência.

O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon), onde o motorista do ônibus e testemunhas prestaram depoimento.

À delegada Daniela Terra, o motorista afirmou que não sentiu nenhum impacto durante o trajeto, por isso não sabia que havia atropelado uma pessoa. Ainda segundo os seus relatos, o ônibus executivo que dirigia é muito alto e tem amortecedores especiais, que fizeram com que o impacto não fosse notado, fato que foi confirmado em laudo inicial feito no local pela perícia da Polícia Civil. No momento do acidente, nenhum passageiro avisou ao motorista sobre o ocorrido.



Assim, com base nas imagens, nos depoimentos das testemunhas e na perícia feita no local e no ônibus, não houve prisão em flagrante. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Ciclista morre após ser atropelado no Leblon.



