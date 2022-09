Drogas apreendidas pelo Batalhão de Polícia de Choque - Divulgação

Publicado 20/09/2022 09:33

Rio - Dois homens foram presos, na noite desta segunda-feira (19), no Jacarezinho, Zona Norte do Rio. Com os suspeitos, os agentes da Polícia Militar encontraram drogas. As identificações dos homens não foram divulgadas.

Os policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) faziam policiamento na Rua Álvares de Azevedo, quando viram dois homens agindo de forma suspeita. Em seguida, a equipe abordou a dupla e encontrou uma quantidade de drogas.

A ocorrência foi registrada na 25ª DP (Engenho Novo).