Número de homicídios dolosos no estado é o menor em 31 anos, diz ISP - Divulgação

Publicado 20/09/2022 06:00

Rio - Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) mostraram que os números de homicídios dolosos contabilizados no estado do Rio de Janeiro, em 2022, são os menores dos últimos 31 anos. Além disso, também houve redução nos números de letalidade violenta – que compreende o homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção de agente do estado – e no número de roubos.



O ISP comparou o período entre janeiro e agosto de 2022 com mesmo período do ano passado, além dos valores do mês de agosto, também de 2021 e 2022. Os dados são referentes aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil do estado no mês de agosto.



Em relação ao número de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, houve uma redução de 11% nos casos, nos primeiros oito meses de 2022 em comparação com o de 2021. Foram 1.994 vítimas. No mês de agosto foram 214, uma queda de 17% em relação ao mesmo mês do ano anterior.



O Instituto registrou queda também nos números da letalidade violenta (homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção de agente do estado) em 7% na comparação entre os meses de agosto e 11% no acumulado contra o mesmo período do ano passado. Foram 2.947 vítimas nos oito primeiros meses de 2022, o menor valor acumulado desde 1991, e 358 em agosto.



Entre janeiro e agosto de 2022, foram contabilizados 2.557 roubos de carga e 372 só em agosto. O valor para o acumulado e para o mês representam os menores desde 2013. Em comparação com os primeiros oito meses de 2021, o indicador apontou redução em 16% nos casos.



Os roubos de rua, que contemplam o roubo a transeunte, de aparelho celular e em coletivos, foram os menores desde 2012, tanto na comparação entre os primeiros oito meses de 2021 e 2022, quando na comparação entre os meses de agosto. Foram 41.956 casos no acumulado de meses, uma queda de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior, e 5.386 em agosto, que mostra uma queda de somente 1%.



Por último, foi observada uma queda de 8% nos roubos de veículos no acumulado desse ano, em comparação com o ano de 2021. Foram registrados 15.770 casos entre janeiro e agosto de 2022. O mês de agosto contabilizou 2.047 casos, uma queda de 3%.