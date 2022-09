Rosimeri foi presa em junho, por roubar R$ 15 mil de paciente idosa - Divulgação / Polícia

Publicado 19/09/2022 22:06

Rio – O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) manteve a prisão preventiva da cuidadora de idosos Rosimeri Cristina Trindade, de 46 anos, acusada de tentar matar uma idosa de 79 anos. A decisão é do juiz Gustavo Kalil, da 4ª Vara Criminal. Rosimeri está presa desde julho de 2020 , acusada pelo Ministério Público de fraudar Elenice Dias dos Reis ao usar o cartão bancário da vítima para se passar por ela e por ter tentado matá-la com a injeção de duas seringas de insulina e o remédio Glifage, sem que ela fosse portadora de diabetes. A idosa teve uma crise de hipoglicemia e foi internada em estado de coma.