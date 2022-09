Prisão aconteceu em Casimiro de Abreu, no interior do estado do Rio - Divulgação

Publicado 19/09/2022 19:03

Rio - Um homem, identificado com André Valadão da Costa, foi preso nesta segunda-feira (19), por policiais da 121º DP (Casimiro de Abreu), suspeito de planejar assaltos contra a própria mulher. André foi preso em sua casa, no bairro Mirante do Poeta, em Casimiro de Abreu, interior do estado do Rio.



Segundo a Polícia Civil, o primeiro crime aconteceu em março deste ano. O homem teria procurado a 121ª DP para informar que sua casa havia sido furtada, sem sinais de arrombamento, e que as joias de sua mulher haviam sido levadas.



Em agosto, sua mulher teria ido à mesma delegacia para contar que dois homens haviam invadido sua casa e levado um celular, um computador portátil e cerca de R$ 70 mil em dinheiro. A vítima contou ainda que um dos criminosos, apontando uma faca, teria feito ameaças de morte. Neste mesmo dia, André teria saído, sob o pretexto de trabalhar como motorista de transporte por aplicativo e deixado o cachorro preso, além da porta e o portão de casa abertos.



Ainda segundo os policiais, imagens de câmeras de segurança da vizinhança, as quais a equipe teve acesso, mostraram o carro do autor levando os outros dois criminosos até uma rua próxima à sua casa. Após o crime, o mesmo veículo é visto buscando os bandidos. Os policiais também contam que André teria presenteado uma antiga namorada com uma das joias roubadas.



Segundo as investigações, o casal, que tem um estabelecimento comercial, estava tento uma relação conturbada, já que a mulher queria a separação com a divisão de bens. As investigações mostraram ainda que havia possibilidade de outros crimes serem cometidos contra a vítima, já que André tentava corroer o patrimônio comum dele e da mulher para prejudicá-la financeiramente em uma possível separação.



As investigações seguem para identificar e prender os outros dois homens que participaram do assalto e da invasão da casa, além de um terceiro que teria dado suporte à ação.