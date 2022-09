Manchas de sangue deixadas por um dos suspeitos no pátio do prédio - Divulgação

Manchas de sangue deixadas por um dos suspeitos no pátio do prédioDivulgação

Publicado 19/09/2022 18:43

Rio - Criminosos armados invadiram o terreno de um prédio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por volta das 4h15 desta segunda-feira (19) na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, Zona Norte do Rio. Guardas municipais atuavam em um posto de serviço no local e avistaram os suspeitos fortemente armados no pátio do edifício.

De acordo com a GM, três criminosos tentaram invadir o prédio porque um deles estava ferido e os outros tentavam socorrê-lo. Os suspeitos deixaram manchas de sangue pelo pátio do edifício. Os agentes também informaram que, no momento da invasão, havia tiroteio em uma comunidade da região.

fotogaleria

Os guardas acionaram a Polícia Militar, mas os homens conseguiram fugir de carro pouco depois. A PM informou que uma equipe do 9º BPM (Rocha Miranda) foi acionada para a ocorrência e realizou buscas no edifício, mas não encontraram nenhum suspeito. O caso foi encaminhado à 28ª DP (Campinho).