Sistema Único de Saúde completa 32 anos e é reconhecido como um dos melhores do mundo Agência Brasil

Publicado 19/09/2022 18:39

Rio - Criado pela Lei nº 8080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) completa, nesta segunda-feira (19), 32 anos. As bases da sua formação nasceram junto da Constituição de 1988, estabelecendo diretrizes de organização do sistema de serviços saúde e prevendo o atendimento integral e universal à população.Apesar de ser um dos sistemas de saúde pública mais reconhecidos internacionalmente e estar presente há mais de três décadas no dia a dia dos brasileiros, muita gente não conhece as frentes de atuação no SUS, que vão muito além da vacinação e dos hospitais de emergência. Todo cidadão usufrui desses serviços, mesmo que não se dê conta. Confira abaixo dez maneiras que você usa o SUS e pode não saber:Um dos braços do SUS são as Vigilâncias Sanitárias. Esses órgãos, em nível municipal, são responsáveis por verificar as condições de higiene, preparo e armazenagem dos alimentos para prevenir riscos sanitários naquele barzinho e restaurante que você gosta, entre outras atividades.A saúde do seu pet também é importante para a sua saúde e toda a família. Por isso, a Vigilância Sanitária tem uma atenção especial para com os nossos melhores amigos. Na cidade do Rio, esses e outros cuidados com cães e gatos estão disponíveis no Centro de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman (CJV), na Mangueira, e no Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho (CCZ), em Santa Cruz.Para mães que não podem amamentar, os bancos de leite são uma esperança para que seus bebês tenham uma bom desenvolvimento. No Rio, somente a rede municipal de saúde conta com seis deles em diferentes áreas da cidade. Para conferir o mais perto da sua casa, basta acessar https://rblh.fiocruz.br/localizacao-dos-blhs E não só as mulheres que produzem leite e doam podem participar. Todos podem se engajar com a causa doando potes de vidro com tampa de plástico para armazenar o leite doado.O transplante de órgãos é um direito dos cidadãos brasileiros e que pode salvar até oito vidas. Apesar de ser uma logística complexa e cara, no Brasil ela é financiada pelo SUS. E lembre-se se comunicar seus familiares que você quer ser um doador de órgãos, pois somente com a autorização deles será possível que eu desejo seja cumprido.O programa de HIV/Aids do nosso sistema de saúde é referência no mundo e garante tratamento para as pessoas vivendo com HIV. Além de preservativos masculinos e femininos serem disponibilizados gratuitamente nas unidades de saúde (é só chegar e pegar!), o SUS e também oferecer outros métodos de prevenção, como PrEP e PEP.