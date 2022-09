Obras do Terminal Gentileza devem ser finalizadas no final de 2023 - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 19/09/2022 15:55

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Rio (Detro-RJ) informou que manterá o ponto de ônibus na altura do Instituto de Traumato-Ortopedia (Into) para as linhas de ônibus intermunicipais provenientes de Niterói, São Gonçalo e Maricá, na Região Metropolitana, que seguem em direção à Via Binário do Porto e ao Túnel Marcello Alencar (confira abaixo).



Ou seja, não haverá mudanças, mesmo com as interdições da Avenida Brasil para a construção do Terminal Modal Gentileza

O departamento esclareceu ainda que a manutenção dessa parada de ônibus foi realizada "através de um estudo do órgão e alinhamento com a Secretaria Municipal de Transportes, responsável pelas interdições."



Um comunicado foi emitido pelo Detro-RJ a todas essas empresas de ônibus para que os motoristas possam ser orientados. Além disso, um carro do departamento vai ficar na região, sinalizando que os ônibus dessas linhas específicas poderão parar no ponto do Into até pelo menos dezembro deste ano.

Confira as linhas cuja parada está permitida:



Linhas partindo de São Gonçalo

424D Alcântara x Campo Grande

425D Alcântara x Méier

533D Alcântara x Méier

543D Anaia x Candelária - via Binário do Porto

2424D Alcântara x Campo Grande

2425D Alcântara x Campo Grande

2545D Alcântara x Castelo - via Binário do Porto

2533D Alcântara x Méier

4545D Alcântara x Castelo - via túnel Marcello Alencar



Linhas saindo de Maricá

146D Maricá x Candelária - via Binário do Porto

578D Ponta Negra x Candelária - via Binário do Porto

579R Itaipuaçu x Candelária - via Binário do Porto

590R Ponta Negra x Candelária - via Binário do Porto

2146D Maricá x Castelo - via túnel Marcello Alencar

4146D Recanto x Castelo - via túnel Marcello Alencar

2590R Ponta Negra X Castelo - via túnel Marcello Alencar

6146D Itaipuaçu x Castelo - via túnel Marcello Alencar



Linhas saindo de Niterói

100D Niterói x Candelária - via Binário do Porto

143C Niterói x Nova Iguaçu

740D Charitas x Ipanema - via túnel Marcello Alencar 2100D Niterói x Castelo - via túnel Marcello Alencar

2740D Charitas x Ipanema - via túnel Marcello Alencar



Todas as linhas podem ser embarcadas também na Ilha do Mocanguê como local de integração.

A constução do Terminal Intermodal Gentileza

As obras do Terminal Intermodal Gentileza - projeto que pretende integrar VLT, ônibus e BRT - vai impactar até o fim de 2023 todo o trânsito da Região Central . As mudanças no trânsito foram anunciadas na última quarta-feira (14), pela Prefeitura do Rio. A reforma começou às 22h de sexta (16), interditando o trecho da Avenida Brasil que dá acesso para a Avenida Francisco Bicalho, no Centro do Rio. Após a conclusão das obras, a pista lateral da Avenida Brasil continuará dando acesso à Avenida Francisco Bicalho normalmente.

Com a mudança, para chegar na Avenida Francisco Bicalho, a principal rota será o Viaduto do Gasômetro. A rota alternativa passa pelas ruas Santos Lima, Benedito Otoni, São Cristóvão e Avenida Pedro II. Outras rotas, além de alterações em pontos de ônibus e de itinerários das linhas municipais de ônibus também foram estabelecidas.

O Terminal Intermodal Gentileza (TIG) é um projeto do BRT Transbrasil composto por quatro terminais (Deodoro, Margaridas, Missões e Gentileza) e 18 estações. A estimativa é de que o terminal receba cerca de 130 mil passageiros por dia.

As obras vão custar R$ 250 milhões e a estrutura metálica será de material reaproveitado do Centro Internacional de Transmissão (IBC), localizado no Parque Olímpico e utilizado durante a Rio 2016. Circularão por hora no local até 95 ônibus do BRT, 21 composições do VLT e 137 ônibus municipais.