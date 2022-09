Maurício e Jerominho foram atingidos por tiros de fuzil na Estrada Guandu Sapé, em Campo Grande - Divulgação

Publicado 19/09/2022 15:19 | Atualizado 19/09/2022 15:21

Rio - Maurício Raul Attalah, cunhado do ex-vereador e miliciano Jerominho, morreu no dia 2 de setembro no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Ele estava internado desde o dia 4 de agosto, quando foi atacado a tiros de fuzil na companhia do ex-parlamentar, que morreu.

O ataque aconteceu na Estrada Guandu Sapé, em Campo Grande. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do crime . Jerominho e o cunhado estacionam e descem do carro. Três homens encapuzados e armados descem de outro veículo e disparam pelo menos dez vezes contra os dois. O miliciano foi levado para o hospital Oeste d'Or, mas morreu logo depois.

O corpo do empresário foi enterrado no domingo, dia 4, no Jardim da Saudade Paciência, na Zona Oeste.