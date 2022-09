Articulado trazido de São Paulo apresenta defeito e passageiros são transferidos para outro ônibus - Reprodução

Articulado trazido de São Paulo apresenta defeito e passageiros são transferidos para outro ônibusReprodução

Publicado 19/09/2022 14:47 | Atualizado 19/09/2022 15:12

Rio - Dois dos 38 articulados do recém-incorporados à frota do BRT que rodaram durante o Rock In Rio apresentaram defeito, nesta segunda-feira (19), em seu primeiro dia na operação normal. Os coletivos fazem parte de um reforço que reestabelece as linhas Penha-Alvorada e Madureira-Alvorada.

Um dos ônibus teria apresentado defeito na Rua Domingos Lopes, em Madureira. O segundo foi flagrado parado na Praça Seca. De acordo com a MOBI-Rio, empresa pública que administra o BRT, os dois articulados foram levados para a manutenção imediatamente após apresentar problemas. Os passageiros foram direcionados para outros articulados em poucos minutos.

Os dois ônibus fazem parte da frota tirada de circulação de São Paulo, que foi alugada pela Prefeitura do Rio após o Rock in Rio para reforçar a operação do sistema durante seis meses. O reforço deve valer até que as entregas iniciais do lote de 300 articulados comprados pelo município comecem a chegar.

Os 38 ônibus foram alugados por R$ 8 milhões e o valor inclui serviço de manutenção durante o período do contrato. A empresa responsável pelo serviço é a Raar Investimentos Eireli.

Diretões

As duas linhas reativadas, chamadas de 'diretões', funcionam no trajeto entre a Penha e Madureira até o Terminal Alvorada, apenas no horário de maior fluxo de passageiros, que é das 5h às 9h e das 16h às 20h. Os itinerários desafogam as demais linhas que circulam no BRT Transcarioca.