Ronnie Lessa e Élcio Queiroz - Divulgação / Polícia Civil

Ronnie Lessa e Élcio Queiroz Divulgação / Polícia Civil

Publicado 19/09/2022 22:57

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) negou o recurso, nesta segunda-feira (19), e manteve as prisões de Ronnie Lessa e Élcio Queiroz pela morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. A decisão é do juiz Gustavo Gomes Kalil da 4ª Vara Criminal. As informações são do portal 'G1'.