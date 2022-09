Adrielly: baleada indo à escola - Rede Social

Adrielly: baleada indo à escolaRede Social

Publicado 19/09/2022 14:14 | Atualizado 19/09/2022 15:28



Rio - A menina Adrielly de Oliveira, de 11 anos, baleada no tórax quando estava a caminho da escola , tem quadro de saúde estável, segundo as informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta segunda-feira (19). Adrielly segue internada no CTI pediátrico do Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana.

A estudante foi atingida no bairro do Jóquei, no mesmo município, na manhã da última quinta-feira (15), mesmo dia em que policiais do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam uma operação na região. Segundo a Polícia Militar, os disparos teriam partido de criminosos, que fugiam em direção ao Complexo da Alma e que a menina foi socorrida pelos agentes.

Ainda de acordo com a corporação, os PMs, com suporte do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate, foram à comunidade para reprimir o tráfico de drogas. Houve confronto entre os agentes e traficantes. Na ação, dois suspeitos foram presos e um rifle e um fuzil foram apreendidos. Os policiais também recolheram farta quantidade de drogas e dois radiostransmissores.