Menina de 11 anos foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Divulgação

Menina de 11 anos foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)Divulgação

Publicado 15/09/2022 15:18 | Atualizado 15/09/2022 16:53

Rio - Uma menina de 11 anos foi baleada no tórax quando estava a caminho da escola, na manhã desta quinta-feira (15), no bairro do Jóquei, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com o 7º BPM (São Gonçalo), os disparos partiram de criminosos, que estavam em fuga e em direção ao Complexo da Alma, no mesmo bairro. A PM realizava uma operação na região no momento.

A estudante foi socorrida pelos próprios policiais e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê. Seu estado de saúde é estável. A direção da unidade informou ainda que a menina está no Centro de Trauma com uma perfuração de tiro, possivelmente de pistola, no tórax. "Ela está sendo avaliada pela neurocirurgia, cirurgia geral, ortopedia e clínica médica e passará por exames de tomografia e ultrassonografia", informou o hospital.

Segundo a corporação, os PMs, com suporte do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate, foram à comunidade para reprimir o tráfico de drogas. Houve confronto entre os agentes e traficantes. Na ação, dois suspeitos foram presos e um rifle e um fuzil foram apreendidos. Os policiais também recolheram farta quantidade de drogas e dois rádios transmissores.



Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) apreendem fuzis e drogas no Complexo da Alma, em São Gonçalo Divulgação/PMERJ

Clima tenso no bairro

Moradores denunciam que houve aumento da instalação de barricadas por parte do tráfico no bairro do Jóquei e que o crime organizado tomou conta das ruas. Dizem ainda que os tiroteios tornaram-se frequentes. "A gente fica com medo de sair de casa, eles estão colocando barricadas em todas as ruas e os moradores ficam reféns da criminalidade", disse um morador que preferiu não se identificar.



Na quarta-feira (14), o criminoso 'Boladinho ', um dos líderes do tráfico de drogas no Morro do Estado, em Niterói, foi preso no Complexo do Anaia, região vizinha ao Complexo da Alma, onde a menina foi baleada nesta manhã. Segundo as investigações, o homem era considerado o braço direito de Antônio Ilário Ferreira, o 'Rabicó, uma das principais e mais antigas lideranças da facção criminosa Comando Vermelho (CV).