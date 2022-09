Carvoarias não tinham fornecimento gratuito de equipamentos de proteção individual ou registro em Carteira de Trabalho - Divulgação

Publicado 15/09/2022 20:13 | Atualizado 15/09/2022 20:15

Rio - Policiais civis da Delegacia de Proteção do Meio Ambiente encontraram, na manhã desta quinta-feira (15), um menor de idade trabalhando em duas carvoarias ilegais em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A operação foi realizada pela corporação, em conjunto com a Superintendência Regional do Trabalho no Rio de Janeiro (SRTb/RJ), o Ministério Público do Trabalho (MPT/RJ) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

No local foram encontrados dois trabalhadores, sendo um deles menor de idade, sem vínculo empregatício e, consequentemente, sem os direitos trabalhistas e previdenciários assegurados. O menor foi afastado das funções e vai ser encaminhado para a Aprendizagem Profissional.

Localizadas no Parque do Capivari, as carvoarias não tinham fornecimento gratuito de equipamentos de proteção individual ou registro em Carteira de Trabalho. As empresas foram notificadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho e vão ser autuadas.

Empregadores e funcionários foram conduzidos à Delegacia de Proteção do Meio Ambiente (DPMA), para depoimentos. Os proprietários foram presos e as empresas foram suspensas cautelarmente, sendo os empregadores multados por fabricação de carvão sem origem comprovada e sem licença.

Em paralelo, o Ministério Público do Trabalho notificou os empregadores para audiência na Procuradoria do Trabalho no Município de Nova Iguaçu.