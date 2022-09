José Belizio da Silva, de 58 anos, auxiliava motorista de carro automático quando foi atingido. - Divulgação

Publicado 15/09/2022 19:42

Rio- A Polícia Civil investiga a morte de um frentista que foi atropelado, na terça-feira (13), enquanto trabalhava em um posto de combustível na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. José Belizio da Silva, de 58 anos, auxiliava a motorista de um carro automático a entrar na valeta para fazer a troca de óleo quando ela perdeu o controle do automóvel e o atingiu no peito.

José, que era frentista há mais de 20 anos, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. A motorista ficou em estado de choque. A perícia esteve no local e, agora, a 32ª DP (Taquara) está responsável pelo caso. O corpo da vítima será enterrado nesta sexta-feira (16), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O horário do sepultamento não foi divulgado.

Dirigentes do Sindicato dos Frentistas do Rio (Sinospetro-RJ) estiveram no posto e verificaram que a empresa cumpre as normas de segurança, as cláusulas da Convenção Coletiva e a Legislação Trabalhista. O sindicato vai continuar acompanhando o caso.

O presidente do Sinospetro-RJ, Eusébio Pinto Neto, informou que esse acidente poderia ter sido evitado, já que o sistema de valeta é ultrapassado. Ele alerta que nesse tipo de troca de óleo, o trabalhador fica exposto em um espaço pequeno que tem um vão aberto no meio. Segundo Eusébio, o sistema de valeta é mais comum nas estradas, por causa da manutenção dos caminhões.

José trabalhava no posto há quatro anos. A empresa está prestando auxílio para a família.