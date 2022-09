Chefe de Gabinete da SPM-Rio, Monalyza Alves, Coordenadora de Projetos da CTEV, Carla Brasil , representante da Manas e Marias, Roberta Negrelly, Secretária da SPM- Rio, Joyce Trindade, Coordenadora de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Danielle Souza, e a Assessora de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Márcia - Divulgação/ Prefeitura do Rio

Publicado 15/09/2022 18:03

Rio- A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher recebeu, nesta quinta-feira (15), mais de 60 peças de roupas íntimas do Projeto Manas Marias. As calcinhas e sutiãs vão ser entregues para as mulheres que vivem em segurança no Abrigo Sigiloso da Prefeitura do Rio Casa Viva Cora Coralina.

“É fundamental que mais pessoas fortaleçam essa rede de solidariedade. Uma doação pode impactar a vida de uma mulher, em especial aquelas que conseguem romper o ciclo da violência. Garantir a vida é a segurança de todas as mulheres é missão da sociedade”, disse a Secretária da Mulher, Joyce Trindade.



O Abrigo Sigiloso é um dos equipamentos da Secretaria que auxiliam na quebra do ciclo da violência, abrigando mulheres em risco iminente de morte. Para ser encaminhada, a mulher precisa fazer parte da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher sendo atendida pelo CEAM Chiquinha Gonzaga, NEAMs, pelas Delegacias das Mulheres, ou pelo Sistema Judiciário.



De acordo com a representante do projeto, Roberta Negrelly, é importante contribuir com mais ações para as mulheres. "É gratificante poder fazer esta doação para mulheres que estão lutando pela segurança de suas vidas. Vamos fazer outras ações como essa em breve", afirmou.