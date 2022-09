Policial militar, um pedestre e um criminoso ficaram feridos durante uma tentativa de assalto no Rio Comprido, Zona Norte do Rio - Divulgação

Policial militar, um pedestre e um criminoso ficaram feridos durante uma tentativa de assalto no Rio Comprido, Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 15/09/2022 17:42 | Atualizado 15/09/2022 17:47

Rio - Três pessoas foram baleadas durante uma tentativa de roubo a caminhão na Avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (15). Entre os feridos estão um policial do 4º BPM (São Cristóvão), um criminoso e um pedestre, todos socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar. O PM tem estado de saúde estável, mas a unidade ainda não informou sobre o quadro de saúde dos outros dois.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 4º BPM foi atacada a tiros por assaltantes e houve confronto. Em uma tentativa de fuga, um dos criminosos roubou uma moto na Rua do Bispo, mas logo foi alcançado por PMs. O agente atingido participava da ocorrência e estava em uma motopatrulha.

Nas redes sociais, testemunhas dizem que o pedestre baleado era um mototaxista, mas a polícia ainda não confirmou a identidade da vítima.

PMs do 4º BPM (São Cristóvão) apreendem arma de criminoso no Rio Comprido Divulgação

Uma pistola foi apreendida e a ocorrência foi registrada na 6ª DP (Cidade Nova). A PM também informou que o policiamento na região está reforçado.