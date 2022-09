Covid-19: Rio registra 1.205 novos casos nas últimas 24 horas - Divulgação

Covid-19: Rio registra 1.205 novos casos nas últimas 24 horasDivulgação

Publicado 15/09/2022 17:29 | Atualizado 15/09/2022 17:42

Rio- A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta quinta-feira (15), 1.205 novos casos nas últimas 24 horas e registrou dez mortes por covid-19 no mesmo período. O estado tem um total de 2.505.607 casos confirmados e 75.606 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 17%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 19%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,02%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.

OMS diz que fim da pandemia de covid-19 pode estar próximo

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou, nesta quarta-feira, 14, que o fim da pandemia "está em vista". Ele pediu, no entanto, que os governos acelerem ações para evitar que a oportunidade de controlar a covid-19 seja perdida.

Em coletiva de imprensa, Tedros explicou que, na semana passada, o número de casos de coronavírus caiu ao menor nível desde março de 2020.

"Nunca estivemos em melhor posição para acabar com a pandemia", ressaltou o diretor-geral da OMS.

Tedros comparou a atual situação com a reta final de uma maratona. "Podemos ver a linha de chegada. Estamos em uma posição vencedora. Mas agora é o pior momento para parar de correr", destacou.

O diretor da OMS estimulou os países a vacinarem toda a população com maiores riscos associados à doença e a manterem as estratégias de testagem e sequenciamento do vírus.

Panorama da pandemia

No mundo, foram registrados 509.845 novos casos entre as últimas terça (13) e quarta-feira (14), elevando o total a 609.031.330. Em todo o mundo também foram registradas 1.142 mortes por covid-19 em 24h, elevando o total de óbitos a 6.515.452.

De acordo com os dados do Consórcio de Imprensa divulgados na terça-feira, 13, o Brasil registrou 106 mortes por covid-19 nas últimas 24h, com isso o total de óbitos chega a 685.057.

A média móvel semanal de vidas perdidas foi de 59, baixa de 54% em relação à de duas semanas. Das 27 unidades da Federação, 26 reportaram os números. Dessas, 11 não computaram óbitos.

Já a média móvel de casos de covid-19 foi a 7.497, queda de 64% em relação ao índice de duas semanas atrás. Em 24 horas, foram registradas 10.950 contaminações, elevando o total a 34.591.362.