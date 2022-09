Policiais do 72ª DP (São Gonçalo) prenderam integrantes de uma quadrilha que roubava cabos de cobre em São Gonçalo e Itaboraí - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 15/09/2022 16:10 | Atualizado 15/09/2022 16:20

Rio - Policiais da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam, na manhã desta quinta-feira (15), quatro integrantes de uma quadrilha que roubava cabos de cobres de telefone e internet nos municípios de São Gonçalo e Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Carlos Jose Aurelio dos Santos, de 49 anos, Jeremias da Silva Rosa, 38, João Augusto Nunes da Silva, de 23 e Livia Maria Fernandes, 34, faziam parte do esquema criminoso e estavam sendo monitorados há dois meses. Eles foram presos num galpão em Itaboraí.

De acordo com o delegado titular da 72ª DP, e responsável pelas investigações, Edézio Ramos, os criminosos usavam uma empresa de fachada, com o nome Lopes Network, para praticar os roubos sem levantar suspeitas. O esquema contava com carros adesivados e falsos funcionários uniformizados para enganar os moradores.

"Essa empresa de internet usada de fachada era do próprio líder da quadrilha. Ela existia apenas formalmente, mas na verdade não se fazia serviço, era única e exclusivamente usada para viabilizar a ação do grupo criminoso", explicou Edézio.

O galpão onde os quatro integrantes da quadrilha foram capturados era usado para armazenar todo o material roubado dos postes, sendo usado posteriormente para venda de cobre. A Polícia Civil estima que, por mês, o grupo criminoso roubava cerca de 500 kg de cobre, gerando um prejuízo tanto para as empresas de telecomunicações como para o consumidor que fica sem o serviço de telefonia.

Além dos fios, os policiais também apreenderam o carro usado pelo quarteto. As investigações vão seguir a fim de analisar todo o material apreendido e identificar outros integrantes da quadrilha.