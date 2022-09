Reunião do Instituto Expo Religião - Luzia Lacerda

Publicado 15/09/2022

Rio - O Rio de Janeiro irá receber entre os dias 16 e 18 de setembro, o 1º Congresso Inter-religioso Internacional, no Hotel Prodigy, no Centro. O evento, organizado pelo Expo Religião, reunirá representantes de 23 religiões e tem como objetivo estreitar os laços entre elas, além de debater e apresentar iniciativas para combater a intolerância religiosa.



Dentre os líderes religiosos que marcarão presença no evento estão o Lama Richen Khyenrab, representante do Budismo Tibetano e discípulo do Dalai Lama, Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio, o muçulmano xiita Carlos Menezes, responsável pelo dialogo inter-religioso da religião islamica, o cacique Carlos Tukano, presidente do Conselho Estadual do Direito do Índio, o judeu Paulo Maltz, da Federação Israelita do Rio (Fierj) e Maria do Nascimento (Mãe Meninazinha de Oxum), da religião de matrizes africanas, responsável por ter resgatado objetos sagrados de sua fé que haviam sido apropriados pela Polícia do Estado.



No evento será entregue ao deputado André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), um projeto de lei idealizado pela Expo Religião e confeccionado pela Comissão de Juristas Inter-Religiosa Pelo Diálogo e Pela Paz, composto por um pacote de medidas para atualizar leis de combate a intolerância religiosa que se tornaram defasadas com o tempo. No projeto serão apresentadas propostas para reduzir a incidência desse tipo de crime, entre elas a previsão de multas para atos de intolerância, que poderão ser convertidas na participação do infrator em aulas sobre outras religiões e reuniões de convivência com praticantes destas. Também será discutida, com uma equipe médica, uma iniciativa para incluir a religião ao tratamento de pacientes nos hospitais.



"O projeto A Bondade Amorosa e Compassiva Como Caminhos Para Cura, visa aproximar a religião do paciente e dos familiares ao tratamento. Essa ideia já foi implantada no Hospital Albert Einstein em São Paulo, pelo Lama Richen, e teve 80% de aprovação dos que participaram. Torçamos para que consiga ser implantado de acordo com os secretários de saúde, mas caso não consigamos, teremos que recorrer a um projeto de lei", afirmou Luzia Lacerda, diretora do Instituto Expo Religião.



Ao todo, o congresso terá cerca de dez palestras por dia, todas com temática visando a aproximação e a convivência pacífica entre as religiões.

"Nós não somos um grupo de enfrentamento, somos um grupo de prevenção, não é nossa praia enfrentar, mas educar através do diálogo. Através da inclusão pela cultura e pelo conhecimento, acreditamos que conseguimos construir a boa convivência e o respeito. Não é a essência da religião o enfrentamento, nossa essência é o diálogo, a paz", continuou Luzia.



Durante a entrega das propostas, também estarão presentes representantes de órgãos públicos como o comandante e secretário de Estado da Polícia Militar Luiz Henrique Marinho Pires, Débora Rodrigues, delegada titular da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI), José Roberto Gifford presidente da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ) e o secretário de desenvolvimento social e direitos humanos Júlio Saraiva.



Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), houve um aumento de 11,7% nos casos de intolerância em 2021, em comparação com o ano anterior. Informações da Expo Religião apontam que quatro casos de intolerância religiosa são registrados todos os dias somente na DECRADI.

Também em 2021, 47 casos de intolerância religiosa foram registrados ou informados à Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR). Destes, 43 foram sofridos por adeptos das religiões de matriz africana, sendo 16 na capital.