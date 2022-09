Vigilância Sanitária do Rio interdita casa de repouso Divina Luz, na Ilha do Governador - Cleber Mendes/Agência O DIA

Vigilância Sanitária do Rio interdita casa de repouso Divina Luz, na Ilha do GovernadorCleber Mendes/Agência O DIA

Publicado 15/09/2022 15:07 | Atualizado 15/09/2022 15:53

Rio- O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária do Rio (Ivisa-Rio), em parceria com a subprefeitura das Ilhas, interditou totalmente a Casa de Repouso Divina Luz , na Ilha do Governador, na manhã desta quinta-feira (15), por condições insalubres e irregularidades. A instituição havia sido parcialmente interditada nesta quarta (14), quando a proprietária do local foi presa.Segundo a subprefeitura da Ilha, além do local apresentar irregularidades quanto ao processo de trabalho, ele contava com equipe técnica reduzida, falta de alimentos e péssimas condições de higiene. O Ivisa-Rio autuou a instituição privada por transgredir normas de proteção à saúde e aplicou multa.