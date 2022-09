Polícia Civil prende Edmilson Fernandes, acusado de matar a companheira esfaqueada na Zona Norte do Rio - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 15/09/2022 14:14 | Atualizado 15/09/2022 14:49

Rio - Policiais da 38ª DP (Brás de Pina) prenderam, nesta quinta-feira (15), Edmilson Fernandes da Silva, acusado de matar a companheira a facadas na Comunidade do Quitungo, Zona Norte do Rio, no sábado (10). Contra ele havia um mandado de prisão temporária em aberto pelo crime de feminicídio. Segundo a Polícia Civil, agentes localizaram Edmilson após trabalho de investigação, inteligência e monitoramento.



Edmilson Fernandes foi preso acusado de matar a companheira Rose Silva na Zona Norte Reprodução/ Redes sociais

De acordo com as investigações da 38ª DP (Brás de Pina), na madrugada do último sábado (10), após passar o dia inteiro fora, o homem chegou em casa com a vítima, Rose Silva de Oliveira Ferreira, de 49 anos, e iniciou uma discussão. Momentos depois, segundo o relato de Edmilson, sua companheira pegou uma faca para atacá-lo e ele tomou o objeto cortante de sua mão e a esfaqueou. A vítima foi socorrida pela irmã, com a ajuda de vizinhos, e levada para o Hospital Getúlio Vargas.



A mulher passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu horas depois. O laudo pericial indicou que a vítima recebeu diversas facadas na região do tórax e do abdômen. Edmilson fugiu do local e buscou esconderijo na casa de parentes, mas foi encontrado cinco dias depois pela polícia.

Agora, o criminoso ficará preso por 30 dias para que as investigações na 38ª DP continuem. Segundo o delegado da distrital, Mauro Cesar, as diligências vão continuar, para que todas as circunstâncias do crime sejam descobertas e a investigação encerrada.



O corpo de Rose foi enterrado na terça-feira (13), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte. Nas redes sociais, a filha da vítima pediu por justiça. "Só quero minha vida de volta, esse homem acabou com a minha vida, minha esperança, estou com medo de viver", escreveu.