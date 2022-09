Cadela sofria maus-tratos de sua tutora - Reprodução/TV Globo

Publicado 15/09/2022 13:18

Rio - Uma mulher é presa em flagrante por maus-tratos à sua própria cadela em Nova Friburgo, Região Serrana. O animal, de quase 15 anos, não recebia alimentação e estava doente.



De acordo com a Polícia Civil, a tutora já havia sido notificada quatro vezes, após denúncias. Entretanto, manteve o animal em condições inapropriadas, com ambiente insalubre e infestado de parasitas. O pet também foi diagnosticado com um tumor. As informações são do Bom Dia Rio, da TV Globo.



Após ser resgatada, a cadela já está sob os cuidados de uma nova tutora, que se solidarizou com o caso.

Em 2021, foram registradas 501 denúncias de maus-tratos aos animais em Nova Friburgo. Já em 2022, de janeiro até junho, foram registradas outras 1200.

A ocorrência foi levada à 151ª DP (Nova Friburgo).