Londres carioca: dia de chuva em Madureira, na Zona Norte - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 15/09/2022 14:22 | Atualizado 15/09/2022 14:55

Rio - O guarda-chuva vai continuar sendo o melhor amigo do carioca até o fim desta semana. Segundo o Sistema Alerta Rio, a sexta-feira (16) apresentará o céu predominantemente encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo do dia. A previsão é de que chova uma estimativa média de 30 milímetros por toda a cidade. A temperatura não vai esquentar. A máxima prevista para sexta é de 20ºC, enquanto a mínima não passará dos 13ºC.



Também é aguardada chuva fraca para a madrugada e manhã de sábado (17), podendo chover em média 5 milímetros. O céu transitará entre nublado e parcialmente nublado, enquanto os ventos continuarão fracos a moderados. Já as temperaturas começarão a apresentar uma elevação. O sábado pode chegar aos 26ºC de máxima e mínima de 12ºC.



A partir de domingo (18) e segunda (19) o sol volta a aparecer timidamente. Haverá variação na nebulosidade com o céu ainda alternando entre parcialmente nublado e claro. Nesses dias, não há previsão de chuva para o município do Rio.



No domingo, a temperatura continuará estável, marcando máxima de 26ºC e mínima de 13ºC. O tempo começa a esquentar, porém, a partir de segunda-feira, com a máxima chegando aos 30ºC. A mínima também será de 13ºC.



A quinta-feira (15) amanheceu instável, devido à passagem de uma frente fria. O Alerta Rio previu céu encoberto e chuva fraca a moderada ao longo dia. A máxima chegou a somente 22ºC e a mínima foi de 16ºC. Para aplacar o frio e enfrentar a garoa, moradores de Madureira, bairro na Zona Norte, foram às ruas com seus melhores casacos e guarda-chuvas à mão. Apesar do tempo instável, muitos aproveitaram para caminhar no Parque Madureira.