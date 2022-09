Dois ferros-velhos foram interditados na ação - Divulgação

Publicado 15/09/2022 14:07 | Atualizado 15/09/2022 14:08

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura da Zona Norte realizaram uma operação de fiscalização em ferros-velhos nos bairros de Sampaio e Rocha, na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (15). Os agentes interditaram dois estabelecimentos e apreenderam cerca de 100 metros de fios de cobre sem procedência.

As equipes atuaram em duas instalações nas ruas Catete Polônia e Ana Neri e ambas foram fechadas ausência de alvará. Além disso, também foram cortadas 20 ligações clandestinas de luz e uma de água.

"Sabemos que muitos desses ferros-velhos recebem mercadorias furtadas e fios que são subtraídos da nossa cidade. Esse é o caminho do furto e da depredação e estamos buscando, justamente, interromper esse ciclo, dando prejuízo àqueles que atuam de forma ilegal", explicou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



O subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, destacou a importância da operação. "Ações nesses estabelecimentos complementam as ações de ordenamento e zeladoria semanalmente feitas pela Prefeitura. Assim podemos agir na fonte e na ponta do problema, com o município contribuindo para a segurança pública", acrescentou.



Também participaram da operação a Guarda Municipal, Rio Luz, Águas do Rio, Light, Comlurb e Polícia Militar.