Publicado 15/09/2022 12:15 | Atualizado 15/09/2022 12:30

Rio- Uma mulher, identificada como Andreia Laine César Pinheiro, 45 anos, infartou e morreu após ser agredida pelo próprio irmão, Anderson Carlos César Pinheiro, 47 anos, durante uma briga em Realengo, na Zona Oeste, na última segunda-feira (12). Ele foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal seguido de morte.



De acordo com o delegado titular Flávio Rodrigues, da 33ª DP (Realengo), a vítima era hipertensa e ficou nervosa após as agressões. Ela chegou tentar ir à delegacia, mas passou mal no caminho e precisou ser socorrida e levada a UPA de Magalhães Bastos.



Testemunhas relataram em depoimento que o agressor é usuário de cocaína desde os 16 anos e costumava roubar dinheiro, pertences e jóias da família. Andreia teria ido até a casa onde ele morava com os pais conversar com o irmão sobre um sumiço de R$ 3 mil, quando foi agredida por ele com vários socos no peito.



“Ele não trabalhava, vivia com os pais e para sustentar o vício roubava os pertences pessoais da casa, mas nessa ocasião houve o sumiço de R$3 mil e essa irmã que não morava lá foi procurar saber desse dinheiro. Um outro ponto, é que além de praticar os furtos, Anderson batia nos pais com frequência, mas a mãe acobertava essas agressões”, relatou o delegado.

Segundo testemunhas, o agressor era dependente químico a 16 anos Rede Social



O delegado detalhou ainda o ocorrido no dia da briga e explicou porque o agressor responde por lesão corporal seguida de morte e não por homicídio.



“Nesse dia, a vítima foi conversar, pedir pra ele parar de agredir os pais, mas ele foi para cima dela, só que ela era hipertensa. Ela não morreu em virtude das agressões, tanto que após a confusão ela estava a caminho da delegacia, mas começou a passar mal, foi socorrida, infartou e morreu. Por isso ele não está preso por homicídio, ela morreu após um estresse emocional, foi a síndrome do coração partido”, disse.



A "síndrome do coração partido" ou cardiomiopatia de Takotsubo é uma doença que afeta o músculo cardíaco cuja principal característica é a disfunção súbita do ventrículo esquerdo, que geralmente é desencadeada por estresse emocional ou físico.



Nas redes sociais, amigos demonstraram revolta pelo caso e lamentaram a morte de Andreia. "Mulher tão boa, tão batalhadora, tão guerreira, era assim que eu me lembrarei dela. Covarde, monstro, não tem essa de que depois ele vai se arrepender, já fez, tá feito e não vai trazer a vida dela de volta. Andreia se foi por desgosto depois do acontecido. Estou triste também pelas filhas e netas dela, pois eram tão amigas. Clínica de reabilitação? Cadeia? Se fosse minha mãe e ele como tio não pensaria duas vezes em fazer uma besteira. Meus sentimentos a toda família!", disse uma amiga.

Enquanto uma outra reforçou que Andreia nunca será esquecida.“Andreia Laine, você sempre será bem lembrada. Uma pessoa incrível que fez parte da minha história profissional, sempre me tratou com muito carinho e respeito, suas filhas foram minhas alunas e depois você foi minha funcionária de excelência, um carinho enorme por você e toda sua família.Tenho certeza que o céu está em festa e que você estará brilhando nos braços do pai celestial. Guerreira, trabalhadora e mais que vencedora sempre. Descansa em paz!”, lamentou outra.