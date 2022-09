Viúva de Ronaldo Duarte da Silva, Tainara Pires, confirmou a morte nas redes sociais - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/09/2022 12:49 | Atualizado 15/09/2022 13:05

Rio - A mulher de Ronaldo Duarte da Silva, de 38 anos, usou suas redes sociais, na noite desta quarta-feira (14), para informar a familiares e amigos sobre a morte do marido. O motorista de aplicativo estava desaparecido desde 9 de setembro e foi visto pela última vez no bairro Valverde, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O carro da vítima foi encontrado nesta segunda-feira (12) em um lixão no bairro Tanguá, no mesmo município, com um corpo carbonizado dentro. Na publicação, Tainara Pires diz que o companheiro foi localizado, mas não do jeito que esperavam.

Apesar da publicação, a Polícia Civil não confirmou a morte de Ronaldo. O corpo carbonizado encontrado no automóvel foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e parentes foram encaminhados ao Instituto de Pesquisas e Perícias em Genética Forense (IPPGF) para realizar exame de confronto de DNA, que ainda não tem resultado. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

"Infelizmente meu esposo foi encontrado, não da forma que pensávamos. Agradeço muito a todos que nos ajudaram a compartilhar. Por toda a força! Muito obrigada mesmo! Por todas as orações. Pessoas que não me conheciam se disponibilizaram a me ajudar divulgando. Obrigada pelo carinho e as palavras", escreveu a mulher.

Também em seu perfil, Tainara publicou uma carta aberta de despedida ao marido. "Você foi e sempre continuará sendo meu grande amor. Sempre vou lembrar de você sorrindo. Um ser humano tão alegre, que contagiava sua alegria onde chegava. Nunca imaginei que teria que me despedir de ti desta forma. Escrevo essa carta com lágrimas", desabafou.

No texto, a mulher relembra que Ronaldo gostava de dançar forró, assistir televisão e fazer as refeições junto dela. Ela também comenta que o companheiro costumava chamá-la de "minha princesa". Tainara termina a carta agradecendo ao motorista pelos anos em que estiveram casados e dizendo que ele ficará guardado em seu coração.

"Você sempre foi meu amigo, meu marido, meu amor. É tão difícil aceitar que você se foi... a nossa casa não tem mais graça sem você lá dentro (...) Eu perdi tudo quando te perdi. Eu trocaria tudo para ter você aqui. (...) Queria acordar e pensar de que a verdade que você se foi é apenas um sonho ruim que tive. Obrigada por todos esses anos que vivemos!", lamentou. Confira a carta na íntegra abaixo.

Jovens desaparecidos



O bairro do Valverde, onde Ronaldo Duarte da Silva foi visto pela última vez, é o mesmo local em que quatro jovens foram sequestrados por bandidos encapuzados e armados. Douglas de Paula Pampolha dos Santos, de 22 anos, Jhonatan Alef Gomes Francisco, 29, Adriel Andrade Bastos, 24, e Matheus Costa da Silva, 21, desapareceram em 12 de agosto, quando seguiam para um shopping, em um veículo por aplicativo. O motorista não foi levado com eles.

A DHBF investiga se o uso e tráfico de drogas pelas vítimas, que eram amigos de infância, na região que é dominada pela milícia de Danilo Dias Lima, o Tandera, motivou o crime. A versão é contestada pelas famílias, que negam o envolvimento dos jovens com o crime organizado. Nos últimos dias 23 e 24, os corpos de Matheus e Adriel foram encontrados no Rio Capenga, em Nova Iguaçu. Douglas e Jhonatan seguem desaparecidos.