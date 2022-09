Caso aconteceu no Ciep Aspirante Francisco Mega, em Magalhães Bastos - Redes Sociais

Publicado 15/09/2022 15:58 | Atualizado 15/09/2022 16:14

Rio - Um aluno foi hospitalizado após se envolver em uma briga com outro estudante, nesta quarta-feira (14), no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Aspirante Francisco Mega, em Magalhães Bastos, Zona Oeste do Rio. Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), o incidente aconteceu na quadra do Ciep e ambos os alunos são menores. Nesta quinta-feira (15), a Polícia Militar, por meio da Patrulha Escolar, esteve no colégio.



Procurada, a Secretaria de Educação confirmou que houve um desentendimento entre os alunos e que "tal fato acabou gerando uma briga". A direção da unidade chamou então o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o aluno ferido foi encaminhado ao hospital juntamente com o seu responsável. Ainda de acordo com a Seeduc, o estudante passa bem e compareceu à aula nesta quinta-feira. Já o outro aluno foi suspenso.

No fim de agosto, outro colégio estadual, em Mesquita, na Baixada Fluminense, presenciou uma confusão generalizada . Questionada sobre como coibir esse tipo de ação, a secretaria contou que criou o projeto Conexão Gentileza, que visa a necessidade de minimizar os impactos da pandemia na quebra das relações interpessoais.

A Seeduc ressaltou ainda que foi observado, tanto nas unidades de ensino do Rio, como nas de todo o país, o quanto o afastamento do ambiente escolar nesses dois anos influenciou na perda do vínculo afetivo na comunidade escolar. "Ficou evidente a necessidade de restabelecer as conexões, as relações interpessoais e, assim, resgatar a gentileza, o afeto e o conviver em grupo respeitando as diferenças", afirmou em nota.