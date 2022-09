Multa por veículo que faz transporte irregular é de R$ 3.984,00. - Divulgação

Publicado 15/09/2022 16:39

Rio – Agentes do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ)apreenderam, nesta quinta-feira (15), dois veículos que levavam passageiros e não possuíam autorização para atuar em transporte público na Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, Centro do Rio. A ação do departamento visa reprimir a atuação do transporte irregular no entorno da rodoviária.

Segundo os agentes, o ônibus de turismo apreendido fazia o percurso entre Nova Iguaçu e Ipanema, cobrando R$ 15,00 por passageiro. Esta não foi a primeira vez que o veículo é pego realizando transporte ilegal. Ele foi autuado há menos de três meses prestando o mesmo serviço e, como não pagou a multa, o valor aplicado na manhã desta quinta-feira será dobrado e o veículo rebocado. A multa por veículo que faz transporte irregular é de R$ 3.984,00.

Já o outro veículo, uma Doblô, fazia o percurso entre Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias e Centro do Rio, cobrando R$ 10,00 por passageiro. Mesmo tendo apreendido os veículos, o Detro-RJ não deixou os passageiros no meio da rua sem transporte. Todos foram levados ao destino e, em seguida, os carros irregulares foram apreendidos, rebocados e levados para o depósito.

Desde o início do ano, o Detro-RJ realizou 44 ações no entorno da Rodoviária no Rio, com 106 autuações. A fiscalização no local visa trazer maior conforto e segurança ao usuário do transporte público. Veículos irregulares não passam por vistoria e tampouco possuem seguro ao passageiro.