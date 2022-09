Traficante 'Boladinho' é preso por policiais da 75ª DP (Rio do Ouro), na manhã desta quarta-feira (14) - Divulgação

Traficante 'Boladinho' é preso por policiais da 75ª DP (Rio do Ouro), na manhã desta quarta-feira (14)Divulgação

Publicado 14/09/2022 16:55 | Atualizado 14/09/2022 17:04

Rio - Policiais da 75ª DP (Rio do Ouro) prenderam, nesta quarta-feira (14), um dos líderes do tráfico de drogas envolvido em confrontos no Morro do Estado, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O traficante, identificado apenas pelo apelido de 'Boladinho', foi localizado no Complexo do Anaia, em São Gonçalo, após cruzamento de dados em um trabalho de inteligência e informações do Disque Denúncia.



Segundo as investigações, o homem é considerado o braço direito de Antônio Ilário Ferreira, o 'Rabicó', uma das principais e mais antigas lideranças da facção criminosa Comando Vermelho (CV) . 'Boladinho' já pertenceu à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), mas por desavença com Wallace de Araújo Torres, vulgo 'Anão', uniu-se ao CV do Viradouro e Grota, favelas lideradas por Jerônimo de Rezende Teixeira, conhecido como 'G Gatinho'.