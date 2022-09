Prefeito Eduardo Paes assina decreto para regulamentar a categoria de mototaxistas - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Prefeito Eduardo Paes assina decreto para regulamentar a categoria de mototaxistasBeth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 14/09/2022 16:17 | Atualizado 14/09/2022 16:32

Rio - "Esse projeto é uma criança que acabou de nascer", descreveu Eduardo de Oliveira Ladislau. Mototaxista há 15 anos em um ponto no Estácio, Zona Norte, Ladislau comemora a assinatura de um decreto, nesta quarta-feira (14), pelo prefeito do Rio Eduardo Paes, que visa regulamentar a categoria de mototaxistas.



"Agora, só queremos que ele cresça e ganhe força para beneficiar nossa classe, que está esquecida e sofrida", torceu o mototaxista, lembrando a importância da profissão: "São milhares de famílias que são beneficiadas diretamente, fora os moradores que têm o direito de serem deixados na porta de sua casa depois de um dia cansativo no trabalho."



O objetivo desse decreto é organizar esse meio de transporte, que hoje opera na ilegalidade. Utilizados principalmente em comunidades da cidade, os mototáxis são uma alternativa onde o transporte público coletivo, como ônibus e vans, tem dificuldade de acesso.



Os trabalhadores que tiverem interesse deverão realizar um cadastramento feito em três etapas: preencher uma declaração para confirmar o interesse de se formalizar como profissional da área, cumprir as exigências previstas na lei federal, com adaptação de veículos – etapa que os mototaxistas terão até dois anos para cumprir –, além de apresentar as certidões e documentos necessários.



"No meu outro governo, fizemos uma primeira regulamentação. Nós entendemos que a atividade econômica de mototaxista é uma realidade da nossa cidade e também do Brasil. O decreto não quer dizer que vale tudo, quando há regras e limites as coisas caminham bem. Vamos enviar um projeto de lei para a Câmara", explicou Eduardo Paes. Ao seu lado, esteve presente a secretária de Transportes, Maína Celidonio, e o presidente da Câmara de Vereadores, Carlo Caiado.



Esse é o primeiro passo para a regularização da profissão, formalizando a relação da categoria com a Prefeitura. Será encaminhado ainda à Câmara Municipal um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo para complementar essa regulamentação. Após aprovação da câmara, o projeto aguardará a sanção, ou seja, a aprovação ou não, do prefeito.



O presidente do Sindicato dos Mototaxistas do Município do Rio, Krishna Ramaciote agradeceu ao prefeito: "a categoria sempre foi difamada e mal orientada. O senhor é o primeiro prefeito que vai nos dar dignidade para poder trabalhar com tranquilidade. Muito obrigado."