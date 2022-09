Segundo a distribuidora de energia, ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia - Divulgação

Publicado 14/09/2022 20:25

Rio – Agentes da 78ª DP (Fonseca) realizaram, nesta quarta-feira (14), duas operações contra furto de energia, resultando na prisão em flagrante de três pessoas. De acordo com a Enel, responsável pela distribuição de energia, as operações ocorreram em Niterói e em Cabo Frio.

Segundo a companhia, foi encontrado furto de energia em dois comércios no Barreto, em Niterói, sendo um mercado e uma loja de delivery. Sabendo do crime, a Enel realizou em conjunto com a polícia, uma ação nos dois locais, que terminou com a prisão de duas pessoas em flagrante pelo crime de furto de energia.

Já a operação realizada em Cabo Frio, contou com apoio de equipes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (Ddsd), onde foi identificado irregularidades em uma fábrica de gelo. Foram recolhidos do local dois postes, um transformador e parte da rede de distribuição clandestina. O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante pelo crime de furto de energia.

A empresa reiterou que, além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.