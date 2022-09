Suspeito foi encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Sandro Vox / Agência O Dia

Suspeito foi encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI)Sandro Vox / Agência O Dia

Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, ateou fogo na própria casa na madrugada desta quarta-feira (14) na Rua Tamaru, no bairro de Jacutinga, em Mesquita, Baixada Fluminense. De acordo com a PM, o suspeito esteve poucas horas antes na 53ª DP (Mesquita) por causa de uma briga com a mulher.

A corporação informou que o casal foi conduzido à delegacia por volta de 0h30 para esclarecer uma suposta ameaça contra a mulher. Após o registro, o homem voltou para casa, ateou fogo e se trancou em um dos quartos. Às 3h55, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, onde encontraram e socorreram o suspeito. Ele não apresentava queimaduras, mas tinha sinais de inalação de fumaça.

O homem foi encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde está detido. A 53ª DP (Mesquita) investiga a briga do casal. Já o incêndio foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo).