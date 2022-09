Draco prende milicianos ligados ao grupo do 'Playboy da Curicica', nesta quarta-feira (14) - Marcos Porto / Agência O Dia

Draco prende milicianos ligados ao grupo do 'Playboy da Curicica', nesta quarta-feira (14)Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 14/09/2022 20:25 | Atualizado 14/09/2022 21:24

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (14), dois criminosos, de 24 e 32 anos, pelos crimes de extorsão e milícia privada. Os homens, que não tiveram a identidade divulgada, foram capturados em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após levantamento de informações de inteligência e monitoramento. A ação é parte da Força-Tarefa da Polícia Civil de combate às milícias.



Segundo os policiais, a dupla foi abordada ao sair de um estabelecimento comercial. Com eles, foram apreendidos mais de R$ 300 em espécie e dois celulares. A dupla é apontada como responsável por realizar cobranças extorsivas a moradores e comerciantes da região.De acordo com as investigações, os presos integram o grupo paramilitar liderado pelo miliciano Leandro Xavier da Silva, de 28 anos, o 'Playboy de Curicica', preso pela Draco em agosto . Ele é aliado do miliciano Luis Antônio da Silva Braga, o 'Zinho'.