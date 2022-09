Polícia Civil apreende celulares, pendrives e computador na casa de homem acusado de armazenar material contendo pornografia infantojuvenil - Divulgação

Polícia Civil apreende celulares, pendrives e computador na casa de homem acusado de armazenar material contendo pornografia infantojuvenil Divulgação

Publicado 14/09/2022 19:46 | Atualizado 14/09/2022 20:35

Rio - Policiais da 18ª DP (Praça da Bandeira) prenderam, nesta quarta-feira (14), um homem, de 35 anos, acusado de armazenar material pornográfico envolvendo menores de idade. Ele foi capturado no bairro Itaúna, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com os policiais, as informações preliminares foram recebidas do Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal. Então, o Setor de Inteligência da delegacia passou a monitorar o suspeito, em parceria com o núcleo criado pelo Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) para combater abusos sexuais contra crianças e adolescentes por meio da rede mundial de computadores.



Durante diligência para cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do autor, os policiais apreenderam aparelhos de telefone celular, pendrives e computador. Os equipamentos contendo o material pornográfico infantojuvenil foram encaminhados para perícia.



As investigações seguem para apurar possíveis crimes de estupro de vulnerável.