Terminal Alvorada, zona oeste do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/09/2022 19:47

Rio - Os primeiros ônibus dos 291 veículos do sistema de BRT comprados pela Prefeitura do Rio já estão ficando prontos. No total, foram 220 modelos articulados e outros 71 ônibus convencionais, ao custo total de R$ 241,8 milhões na compra. A previsão é a de que pelo menos os carros padrões comecem a circular na cidade até dezembro deste ano, e os articulados em março de 2023.



"O primeiro dos quase 700 BRTs que estamos comprando já está quase ficando pronto. Em breve vamos voltar a ter o sistema que a população merece", escreveu o prefeito Eduardo Paes em uma rede social.

Ônibus do BRT estacionados no Terminal Alvorada. FÁBIO COSTA/AGÊNCIA O DIA

A Secretaria municipal de Transportes (SMTR) informou que os ônibus se somarão aos 300 articulados adquiridos na próxima licitação, que ocorrerá ainda este ano com previsão de entrega entre o final de 2023 e início de 2024. A Secretaria não informou o que será feito com as unidades que já estão em circulação.O modal, segundo Eduardo Paes (PSD), vive uma "crise grave". Os usuários do atual sistema BRT viajam em veículos sem ar-condicionado, com lotação máxima e estrutura precária. A demanda de passageiros é maior do que a atual capacidade do sistema, provocando empurra-empurra na chegada dos ônibus nas estações e terminais.