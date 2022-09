Rio de Janeiro

Polícia prende 'Boladinho', líder do tráfico de drogas envolvido em confrontos no Morro do Estado

Traficante é considerado homem de confiança de 'Rabicó', uma das principais e mais antigas lideranças do Comando Vermelho (CV)

Publicado 14/09/2022 16:55 | Atualizado há 1 hora