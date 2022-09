Agentes ofereceram acolhimento aos moradores em situação de rua na praia do Parque Marcello de Ipanema - Divulgação

Publicado 14/09/2022 17:26 | Atualizado 14/09/2022 17:43

Rio - Agentes da Subprefeitura das Ilhas e da Secretaria de Ordem Pública (Seop) encontraram três facas na manhã desta quarta-feira (14) na praia do Parque Marcello de Ipanema, na Ilha do Governador. Uma das armas brancas tinha 30cm de lâmina. O material foi encontrado durante uma operação de ordenamento urbano no local.

A ação teve apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar, Comlurb, Secretaria Municipal de Assistência Social. Além do material apreendido, os agentes também recolheram duas toneladas e meia de lixo, incluindo redes, barracas, lonas e mesas improvisadas. Por fim, foi oferecido acolhimento à população de rua e o encaminhamento para o CREAS Stella Maris.