Droga foi encontrada com a ajuda de um cão farejador - Divulgação

Droga foi encontrada com a ajuda de um cão farejadorDivulgação

Publicado 14/09/2022 16:55

Rio – Agentes da Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, prenderam em flagrante, na manhã desta quarta-feira (14), um passageiro que transportava 12kg de maconha no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A droga, conhecida popularmente como 'Skunk' tem alto índice de THC (Tetra-hidro-canabinol). O homem não teve sua identidade revelada.

Polícia Federal prende homem que transportava 12 kg de maconha no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.



Fonte: Divulgação#ODia pic.twitter.com/N18dmiwHBi — Jornal O Dia (@jornalodia) September 14, 2022

De acordo com a polícia, o homem tentou fugir da abordagem de um policial federal na esteira de bagagens. No entanto, ele foi alcançado pelo policial e preso em flagrante. A droga foi encontrada com o auxílio de um cão de farejador e no momento em que a bagagem passou através do scanner.O preso e a droga apreendida foram encaminhados à superintendência da PF no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante. A pena para o crime de tráfico de drogas pode chegar a 15 anos de prisão.