Prefeitura de Maricá - Foto: Clarildo menezes

Prefeitura de MaricáFoto: Clarildo menezes

Publicado 14/09/2022 21:46 | Atualizado 14/09/2022 21:47

Rio - A Polícia Civil investiga uma denúncia de maus-tratos contra uma criança de 3 anos em uma creche municipal de Maricá, Região Metropolitana do Rio. De acordo com relatos dos responsáveis, na última terça-feira (13), o menino chegou em casa chorando e com a fralda cheia de urina e fezes. Além disso, ele apresentava hematomas e assaduras graves na virilha.

Os pais da criança levaram a criança para o Hospital Conde Modesto Leal, em Maricá, onde foi constatada pelos médicos as marcas no corpo do menor. Com isso, os responsáveis decidiram registrar um boletim de ocorrência na polícia.

Em nota, a Prefeitura de Maricá informou que considera inaceitável quaisquer tipos de maus-tratos em suas unidades de ensino. O órgão informou ainda que solicitou à Secretaria de Educação a apuração do caso. "Se constatada a responsabilidade de profissionais da Creche Trenzinho da Esperança, será aberto procedimento administrativo para adoção das sanções administrativas pertinentes ao caso, de acordo com a legislação vigente", reforçou.

A nota destaca ainda que não há registro de casos semelhantes nesta, nem em nenhuma outra creche da rede municipal de ensino, ou mesmo relatos desse tipo feito por mães dos outros alunos.



Segundo a prefeitura, em atenção ao caso, e entendendo a necessidade do acolhimento da criança e da família, a secretária de Educação, Adriana Costa, esteve na creche na tarde desta quarta-feira (14) para conversar pessoalmente com os pais da criança.