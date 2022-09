PM entra em confronto com grupo de criminosos em Niterói - Divulgação

Publicado 14/09/2022 19:23 | Atualizado 14/09/2022 19:25

Rio - Policiais militares do 12ºBPM (Niterói) entraram em confronto com um grupo de criminosos e prendeu dois dos homens no bairro Engenhoca, em Niterói, na manhã desta quarta-feira (14). A identidade dos presos não foi revelada.

Os agentes realizavam um patrulhamento pela região quando avistaram homens armados entre as ruas Daniel Torres e Coronel Leôncio. Em seguida, eles deram início à troca de tiros e um dos suspeitos terminou preso.

Posteriormente, a equipe localizou mais dois homens, que estavam feridos. Um deles não resistiu e o outro foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), onde permanece custodiado. A ação resultou na apreensão de duas pistolas, 110 pedras de crack, 100 invólucros de maconha, 60 pinos de cocaína e um rádio transmissor.

A ocorrência foi levada à Delegacia de Homicídios (DH) de Niterói.