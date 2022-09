Pistola apreendida com suspeito e carro utilizado na fuga - Divulgação

Publicado 14/09/2022 16:56 | Atualizado 14/09/2022 17:39

Rio - Um homem, de 36 anos, morreu durante uma troca de tiros com policiais militares na comunidade da Força, no Mutuá, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na noite desta segunda-feira (12).

De acordo com a PM, equipes do 7° BPM (São Gonçalo) realizavaM policiamento pela Rua Ismael Passos quando notaram um veículo, modelo Fiat Strada, com dois ocupantes em atitude suspeita e tentaram abordá-lo.

Os homens fugiram para o interior da comunidade da Força e, durante a perseguição, fizeram disparos contra os policiais, que revidaram, iniciando um confronto. Após cessar dos tiros, os agentes encontraram um suspeito ferido. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, uma pistola foi apreendida. O segundo suspeito conseguiu fugir. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).