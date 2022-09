O Plano de Segurança Viário prevê a diminuição a quantidade de mortes e ferimentos graves - Divulgação

Publicado 19/09/2022 15:26 | Atualizado 19/09/2022 15:34

Rio - O Plano de Segurança Viária do Rio de Janeiro (PSV-Rio) vai ser elaborado na cidade e, para saber o que a população pensa em relação à possibilidade de sofrer um acidente de trânsito, a Prefeitura abriu uma enquete que ficará disponível até 7 de outubro, na ferramenta Participa.rio . A consulta vai avaliar a percepção dos cariocas sobre os riscos de serem vítimas, por exemplo, de uma batida envolvendo carro, moto ou bicicleta, ou mesmo de um atropelamento. O cidadão também poderá dar sugestões para ações que serão propostas no plano.

A implantação do PSV-Rio está prevista no Plano Estratégico 2020-2024. Uma das metas é reduzir em 20% a taxa de mortalidade no trânsito a cada 100 mil habitantes até o fim de 2024, tendo como base o ano de 2019. Será estabelecido um conjunto de ações para que a cidade diminua a quantidade de mortes e ferimentos graves. Ele estará alinhado a metas criadas pelo Governo Federal e pela ONU.

O plano está sendo elaborado por um grupo multidisciplinar, formado pelos seguintes órgãos: CET-Rio, COR, Escritório deDados, secretarias de Transportes, Ordem Pública, Saúde e Educação e Guarda Municipal. A medida conta ainda com as parcerias externas de WRI Brasil e Instituto Cordial, e orientará as ações da Prefeitura nas áreas de planejamento e gestão, infraestrutura, educação, fiscalização e atendimento.