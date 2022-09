Naldo Benny e MC Créu devem ser convocados para audiência de conciliação - Reprodução/Instagram/PlayPlus

Publicado 19/09/2022 15:15 | Atualizado 19/09/2022 15:19

Rio - A delegada da 43ª DP (Guaratiba), Márcia Julião, enviou ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), na tarde desta segunda (19), a ocorrência do produtor musical Sérgio Costa - conhecido como MC Créu - contra o cantor Naldo Benny. Ele registrou uma ocorrência naquela delegacia, na tarde deste domingo (18) , após o marido da dançarina Mulher Moranguinho, participante do reality show "A Fazenda 14", ameaçar "dar um pau" no funkeiro.

De acordo com Márcia, por ser uma ação de "menor potencial ofensivo", o próximo passo deve ser a convocação dos dois artistas, pela Justiça, para participar de uma audiência de conciliação. O objetivo seria mediar um possível entendimento entre eles.

Procurada pelo DIA para saber se Naldo Benny participará da sessão, a assessoria do cantor não respondeu aos contatos. O espaço está aberto para manifestação.

Polêmica começou no ano 2000

Durante uma dinâmica no paiol do reality "A Fazenda 14", os funkeiros tiveram um desentendimento , enquanto disputavam uma vaga em definitivo no programa. O MC revelou que não fala com a mulher de Naldo Benny há dez anos e a acusou de ter "falhas de caráter". A ex-dançarina rebateu e disse que ele tentou registrar o nome 'Moranguinho' sem consultá-la e não cumpriu o contrato que tinham, quando trabalharam juntos na primeira década dos anos 2000.