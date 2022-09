Raphael Montovaneli segue internado no Hospital do Andaraí, em estado grave, em decorrência dos ferimentos - Rede Social

Publicado 19/09/2022 15:33 | Atualizado 19/09/2022 16:09

Rio- Um policial militar do 3º BPM (Méier) foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após atingir um homem, identificado como Raphael Montovaneli, com um tiro de fuzil na cabeça, na Rua Souza Dantas, no acesso para Avenida Marechal Rondon, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira (19). A vítima estava no banco de trás de um veículo e a PM alega que o disparo ocorreu após o condutor fugir de uma blitz na região.



Em nota, a Polícia Militar informou que o veículo estaria em alta velocidade na direção dos agentes. "De acordo com os policiais envolvidos na ocorrência, um motorista não obedeceu a ordem de parada de equipes do 3º BPM (Méier). O veículo teria vindo em direção à guarnição em alta velocidade e um dos policiais efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo um dos ocupantes", informou o comunicado.



A corporação relatou ainda que o condutor do carro deixou a vítima no Hospital Federal do Andaraí e fugiu do local. O agente que efetuou o disparo foi identificado e foi autuado na 19ª DP (Tijuca). Além disso, a PM afirmou que comando do 3º BPM e a Corregedoria acompanham diretamente o caso.



Já a Polícia Civil informou que o veículo em que a vítima estava possuía quatro ocupantes e, ao se deparar com uma barreira policial, efetuou 'manobras bruscas', o que ocasionou a realização de um disparo por parte de um dos agentes que se encontrava em um bloqueio policial.



O órgão também confirmou a versão da PM de que os ocupantes do automóvel levaram a vítima imediatamente ao hospital, e informou que logo em seguida eles foram encaminhados à 25ª DP (Engenho Novo) para esclarecimentos dos fatos.



Em depoimento, o policial militar assumiu a realização dos disparos e foi autuado, em flagrante, pelo crime de tentativa de homicídio. Nenhum material ilícito foi encontrado no automóvel em que a vítima estava.



“Não foram apresentadas armas ou drogas em relação aos ocupantes do veículo, bem como não foi narrada situação de confronto. Ressalte-se que dois dos ocupantes, que se encontravam no interior do automóvel, foram ouvidos em sede policial”, informa um comunicado da Polícia Civil.



De acordo com o delegado Gabriel Ferrando, da 19ª DP (Tijuca), o condutor do veículo, que deixou o hospital após socorrer a vítima, presta depoimento na delegacia durante a tarde desta segunda (19).



Raphael Montovaneli segue internado no Hospital do Andaraí, em estado grave, em decorrência dos ferimentos. Ele é técnico em radiologia e segundo as primeiras informações estaria saindo do jogo entre Flamengo e Fluminense, que ocorreu no Maracanã, na noite deste domingo (18), quando foi atingido.

A Polícia Civil informou ainda que após testemunhas serem ouvidas o caso será encaminhado para a 25ª DP (Engenho Novo), que dará continuidade às investigações.