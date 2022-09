Obras do Terminal Gentileza devem ser finalizadas no final de 2023 - Beth Santos / Prefeitura do Rio

Obras do Terminal Gentileza devem ser finalizadas no final de 2023Beth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 14/09/2022 15:27 | Atualizado 14/09/2022 16:28

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta quarta-feira (14), as mudanças no trânsito que acontecerão por causa das obras do Terminal Intermodal Gentileza. A reforma começa às 22h desta sexta (16), interditando o trecho da Avenida Brasil que dá acesso para a Avenida Francisco Bicalho, no Centro do Rio. O projeto, que pretende integrar VLT, ônibus e BRT, tem previsão para ser entregue no final de 2023.



"Temos cerca de 25 mil veículos que usam esse acesso hoje em dia, sendo que a maior parte é ônibus. Nossa preocupação é orientar motoristas e passageiros sobre os novos roteiros e pontos. O principal acesso da Avenida Brasil para a Francisco Bicalho já é o Viaduto do Gasômetro, não passa por baixo" disse o presidente da CET-Rio, Joaquim Dinis.



Para chegar na Avenida Francisco Bicalho, a principal rota será o Viaduto do Gasômetro. A rota alternativa passa pelas ruas Santos Lima, Benedito Otoni, São Cristóvão e Avenida Pedro II.



Passando pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), a principal alternativa para seguir à Zona Sul é o Túnel Marcello Alencar, pela Avenida Rodrigues Alves. Já para acessar o Túnel Santa Bárbara, os motoristas devem passar pela Via B4, Via Binário, Avenida Professor Pereira Reis, Largo do Santo Cristo e Elevado 31 de Março.



No sentido Tijuca ou Maracanã, a sugestão é acessar a Via B4, pela Via Binário, Rua General Luís Mendes de Moraes e seguir Rua Francisco Eugênio.



Equipes de operadores de tráfego, entre agentes da CET-Rio e apoiadores, irão trabalhar na orientação dos motoristas durante todo o período de obras.



O Terminal Intermodal Gentileza (TIG) é um projeto do BRT Transbrasil composto por quatro terminais (Deodoro, Margaridas, Missões e Gentileza) e 18 estações. A estimativa é de que o terminal receba cerca de 130 mil passageiros por dia.

As obras vão custar R$ 250 milhões e a estrutura metálica será de material reaproveitado do Centro Internacional de Transmissão (IBC), localizado no Parque Olímpico e utilizado durante a Rio 2016. Circularão por hora no local até 95 ônibus do BRT, 21 composições do VLT e 137 ônibus municipais.



A Avenida Francisco Bicalho, em conjunto com a Avenida Brasil, formam um dos principais eixos de acesso à cidade do Rio. Após a conclusão das obras, a pista lateral da Avenida Brasil continuará dando acesso à Avenida Francisco Bicalho normalmente.

Alterações de itinerário das linhas de ônibus municipais



- Linhas que seguem o itinerário pela Rua Santos Lima:



As Linhas 472 e 473 seguirão pela Rua Figueira de Melo; Rua São Cristóvão; fazer o retorno na Avenida Pedro II; Avenida Pedro II; até a Avenida Francisco Bicalho.



A Linha 485 seguirá pelo Elevado Professor Engenheiro Rufino de Almeida Pizarro; Rua Francisco Eugênio; até a Avenida Francisco Bicalho.



- Linha que segue o itinerário até a Rua Almirante Mariath:



A Linha 265 deverá seguir pela Rua General Luís Mendes de Morais, Elevado, Rua Francisco Eugênio, Rua Figueira de Melo.



- Linhas que seguem o itinerário pela Avenida Brasil:



As Linhas 210, 292, 300, 315, 324, 326, 328, 329, 335, 338, 342, 343, SP343, 348, 349, 362, 369, 378, 379, 380, 384, 385, 386, 388, 389, 393, SV394, 395, 397, 399, 484, 486, 497, 498, 2303, 2305, 2307, 2308, 2309, 2310, 2336, 2339, 2381 e 2383 deverão seguir pela Avenida Brasil; Rua Santos Lima; Benedito Otoni; Rua São Cristóvão; fazer o retorno na Avenida Pedro II; Avenida Pedro II; até a Avenida Francisco Bicalho.

"As empresas já estão cientes, tanto das linhas municipais quanto das intermunicipais. Nos pontos de ônibus originais haverá placas que informarão para onde o usuário tem que se dirigir para pegar as suas linhas. Também teremos fiscais da secretaria, nos primeiros dias, para orientar a população. Haverá ainda panfletagem da CET-Rio com orientações aos motoristas", disse a secretária de Transportes, Maína Celidonio.

Pontos de ônibus

- O ponto de ônibus localizado na Avenida Francisco Bicalho, sentido Centro, próximo à Avenida Brasil, será desativado. O ponto de ônibus mais próximo para embarcar nas linhas de ônibus que seguem para a Avenida Francisco Bicalho fica na Avenida Pedro II, em frente ao Depósito Público.

- Os passageiros que embarcavam na Rua Santos Lima, em frente ao número 3, para pegar as linhas 472 e 473, deverão se dirigir à Rua Figueira de Melo, em frente ao número 425.

- Um ponto de ônibus intermunicipal será criado na Avenida Francisco Bicalho, pista central, sentido Avenida Presidente Vargas, para que os ônibus provenientes do Viaduto do Gasômetro possam embarcar e desembarcar passageiros para atender, principalmente, os passageiros com destino à Rodoviária.

- Os passageiros não perderão pontos de ônibus na Avenida Brasil, entre a Rua Santos Lima e a Av. Francisco Bicalho, já que não existiam paradas nesse trecho devido às obras da Transbrasil.