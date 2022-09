Polícia prende homem com auxílio do Disque Denúncia - Divulgação

Publicado 19/09/2022 16:51 | Atualizado 19/09/2022 17:14

Rio - Policiais do 16º BPM (Olaria) prenderam, na manhã desta segunda-feira (19), um homem foragido por assalto, em Vigário Geral, Zona Norte do Rio, após terem recebido informações sobre o seu paradeiro através do Disque Denúncia. João Victtor Braz, de 23 anos, foi surpreendido e tentou fugir do local.

O homem, que ao ser detido admitiu a intenção de roubar mais uma pessoa, foi conduzido até a 38ª DP (Brás de Pina). A polícia apreendeu uma arma, uma motocicleta e um celular.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

• (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

• Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

• APP "Disque Denúncia RJ"

• Facebook (inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/

• Twitter (mensagens):https://twitter.com/PProcurados

• Site Portal dos Procurados (em “Denuncie”): (procurados.org.br/contato)



O anonimato é garantido em todas as plataformas.